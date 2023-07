Haryana News पूर्व विधायक भरत सिंह बैनीवाल ने कहा कि ऐलनाबाद के चौपटा क्षेत्र में 16 जुलाई को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली रिकार्ड तोड़ होगी और अब तक की हुई सभी रैलियों के रिकार्ड तोड़ देगी। भरत सिंह ने कहा कि रविवार को चौपटा अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली होगी। सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है।

चौपटा में 16 को कांग्रेस रैली, दीपेंद्र हुड्डा करेंगे संबोधित; बैनीवाल बोले- सभी रैलियों के टूटेंगे रिकॉर्ड

Your browser does not support the audio element.

नाथूसरी चौपटा, संवाद सहयोगी: पूर्व विधायक भरत सिंह बैनीवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। आज देश व प्रदेश में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी कानून व्यवस्था व बढ़ते नशे से जनता बेहद दुखी है। बेरोजगार युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। पूर्व विधायक भरत सिंह बैनीवाल अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उनके साथ विधायक शीशपाल केहरवाला, पूर्व सांसद डा. सुशील इंदौरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा व सुभाष जोधपुरिया भी मौजूद थे। रविवार को चौपटा अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली होगी बैनीवाल ने कहा कि ऐलनाबाद के चौपटा क्षेत्र में 16 जुलाई को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली रिकार्ड तोड़ होगी और अब तक की हुई सभी रैलियों के रिकार्ड तोड़ देगी। भरत सिंह ने कहा कि रविवार को चौपटा अनाज मंडी में कांग्रेस की रैली होगी। बैनीवाल ने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग को दुखी किया है। सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता परेशान हो चुकी है और अब कांग्रेस के शासन को याद करने लगी है। पूर्व विधायक ने कहा कि वह क्षेत्र में निरंतर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और लोगों के बीच उन्हें रैली का न्योता दे रहे हैं। उन्होंने गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गलत कामों का परिणाम गलत ही होता है। उन्होंने कहा कि जनता अब गठबंधन सरकार के नेताओं के झांसे में आने वाली नहीं है। जनता केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी- शीशपाल केहरवाला आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उन्हें आइना दिखाने का काम करेगी। कालांवाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने कहा कि जनता केंद्र व हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। लोग कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर अमर सिंह बैनीवाल, युवा नेता सुमित बैनीवाल, संजय यादव, आकाश बैनीवाल, इंद्र सिंह, संदीप तरड़ मौजूद रहे।

Edited By: Himani Sharma