Haryana Weather 14th August: हरियाणा में आज होगी मूसलाधार बारिश, पंचकूला-अंबाला सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में उमस और तेज गर्मी के बीच मानसून शुक्रवार से फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से प्रदेश में मानसूनी हवाओं की गतिविधियां बढ़ेंगी और 15 अगस्त तक अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा के आसार हैं।

शुक्रवार को पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इससे पहले वीरवार को सात जिलों में वर्षा हुई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से प्रदेश में मानसूनी हवाओं की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। 15 अगस्त तक कई क्षेत्रों में वर्षा जारी रह सकती है। इसके बाद भी 16 अगस्त से वर्षा की गतिविधियां बने रहने और तापमान में गिरावट की संभावना है। वीरवार को हिसार के एयरपोर्ट और आसपास के गांवों में तेज वर्षा हुई।