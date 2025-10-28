हरियाणा की मंडियों में फर्जीवाड़े की पड़ताल शुरू, डेटा में सामने आया झूठ, जे-फार्म में पकड़ा खेल

जागरण टीम l हिसार/ पानीपत। प्रदेश की अनाज मंडियों में फर्जी खरीद का घोटाला होने के सबूत मिलने आरंभ हो गए हैं। करनाल में मंडी रिकार्ड और ई-खरीद पोर्टल के आंकड़ों में भारी अंतर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और सभी राइस मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है।

डीसी उत्तम सिंह ने चार दिनों में इसकी सारी रिपोर्ट मांगी है। अब तक घोटाले को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें प्राथमिक जांच में पता चला है कि मंडी कर्मियों और आढ़तियों की मिलीभगत से फर्जी गेट पास काटे गए और किसानों के खातों में भुगतान किया गया, जबकि मंडी में असल में धान आया ही नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब तक पांच अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और जांच का दायरा पूरे राज्य तक बढ़ा दिया गया है।

करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अंबाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद जिलों से आए आंकड़े बताते हैं कि सरकारी पोर्टल पर खरीदी गई फसल की मात्रा वास्तविक आवक से 30 से 50 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई। फर्जी आइपी एड्रेस से एंट्री, नमी के नाम पर रेट कटौती और भावांतर योजना में काल्पनिक खरीद का यह खेल प्रदेशभर में फैला हुआ है। मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिलों के एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अपनी सीमा में आने वाली राइस मिलों का भौतिक सत्यापन करें और रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को भेजें।

भावांतर योजना में ऐसे खेला खेल कई जिलों में कई किसानों ने मंडी में फसल बेचे बिना ही ₹575 प्रति क्विंटल की दर से भावांतर राशि प्राप्त की। मंडी कर्मियों और आढ़तियों ने ₹100 क्विंटल तक की अवैध वसूली की और फर्जी जे-फार्म जारी किए। जांच में सामने आया कि यह सिलसिला सैकड़ों किसानों के नाम पर किया गया।

करनाल से शुरू हुआ भेद खुलना करनाल मंडी में 9.60 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज हुई, जबकि वास्तविक मात्रा आधी पाई गई। फर्जी आइपी एड्रेस से पोर्टल पर गेट पास काटे गए ताकि सिस्टम में ट्रेस न हो सकें। डीसी के आदेश पर 100 से अधिक राइस मिलों की फिजिकल जांच चल रही है।