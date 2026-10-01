'सोचा नहीं था ये मुलाकात आखिरी होगी...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी का निधन; पूर्व CM ने लिखा भावुक संदेश
गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी का निधन हो गया। हुड्डा ने एक्स पर भावुक ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौसी का निधन
हुड्डा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर भावुक संदेश साझा किया
पिछली मुलाकात को अंतिम बताकर गहरा दुख व्यक्त किया
डिजिटल डेस्क, हिसार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी का गुरुवार को हिसार में निधन हो गया। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी साझा की।
उन्होंने एक्स पर एक भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि आज हृदय अत्यंत व्यथित है। बीते 19 सितंबर को ही अस्पताल जाकर आदरणीय मौसी जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना था। उस समय भी उन्होंने हमेशा की तरह ही मुझे अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यह हमारी अंतिम मुलाकात होगी।
आज हृदय अत्यंत व्यथित है। बीते 19 सितंबर को ही अस्पताल जाकर आदरणीय मौसी जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना था। उस समय भी उन्होंने हमेशा की तरह ही मुझे अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यह हमारी अंतिम मुलाकात होगी।— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) October 1, 2026
आज उनके देहांत का समाचार सुनकर… pic.twitter.com/mjkaDMldSE
भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा, 'आज उनके देहांत का समाचार सुनकर मन व्याकुल है। उनकी ममतामयी छांव, उनका निस्वार्थ प्रेम, मार्गदर्शन आजीवन मेरी यादों में सदा जीवित रहेगा। आज व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।'
सभी कार्यक्रम रद
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका इलाज हिसार के एक अस्पताल में चल रहा था। देहांत के बाद हुड्डा ने सभी कार्यक्रम रद कर दिए हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार सहित हिसार के लिए रवाना हो गए हैं।