'सोचा नहीं था ये मुलाकात आखिरी होगी...', भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी का निधन; पूर्व CM ने लिखा भावुक संदेश

डिजिटल डेस्क, हिसार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी का गुरुवार को हिसार में निधन हो गया। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी साझा की।

उन्होंने एक्स पर एक भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि आज हृदय अत्यंत व्यथित है। बीते 19 सितंबर को ही अस्पताल जाकर आदरणीय मौसी जी से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना था। उस समय भी उन्होंने हमेशा की तरह ही मुझे अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यह हमारी अंतिम मुलाकात होगी।