शराब ठेकों के सामने छलकाए जा रहे जाम, हर कोई मिलता टल्ली! हरियाणा DGP ओपी सिंह ने लिया ये एक्शन

जागरण संवाददाता, हिसार। पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया हुआ है। मकसद है लोगों को नशे से बचाना। वहीं शराब ठेकों के बाहर की तस्वीरें अभियान का कुछ और ही मतलब बयां कर रही हैं। यहां पर सरेआम ठेके के सामने बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए थे कि शराब के ठेकों के बाहर कोई भी बैठकर शराब नहीं पिएगा। ऐसा मिला तो ठेका संचालक और उक्त एरिया के थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। आदेश जारी होने के बाद जागरण संवाददाता ने जब शहर के शराब ठेकों का निरीक्षण किया तो तस्वीरे हैरान करने वाली थी। लोग घेरा बनाकर शराब पीते मिले। ऐसा लग रहा था कि यहां कोई जश्न चल रहा है। यही नजारा शहर के हर शराब ठेकों के बाहर का है।

ठेका खुलते ही पहुंच जाते दारू लेने सुबह छह बजे के करीब शराब ठेके खुल जाते हैं। उसके बाद शराब पीने वाले ठेकों पर पहुंच जाते हैं और शराब खरीद कर ठेकों के बाहर की पीना शुरू कर देते हैं। ठेके पर काम करने वालों की तरफ से शराब पीने वालों को प्लास्टिक के गिलास भी दिए जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक लोग शराब ठेकों के बाहर बैठकर शराब पीते रहते हैं। इन्हें वहां से हटाने वाला कोई नहीं है।

शराब ठेकों के बाहर की रेहड़ियां लगी होती है जहां पर भी खड़े होकर शराब पीते दिखाई देते हैं। शहर के अधिकांश ठेके शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित है। यहां से गुजरने लोगों का ध्यान ठेके की तरफ जाता है जहां शराबी शराब पीते दिखाई देते हैं। इन नजारों का बच्चों पर बुरा असर पड़ता है।

दो पैग लेते ही करने लगते झगड़ा, नहीं रोक-टोक अक्सर देखने में आया कि रात के समय शराब ठेके बाहर बैठकर पहले लोग दो-चार पैग शराब पीते हैं, उसके बाद आपस में झगड़ा करते हैं। शराब बेचने वालों की तरफ से भी ठेके सामने शराब पीने वालों को हटाया नहीं जाता। बल्कि शराब पीने के लिए गिलास और पानी वहीं मुहैया करवाते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से गश्त के दौरान शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शराब के ठेके सामने बैठकर छलका रहे जाम वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही।