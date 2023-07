Haryana Crime: केक में नशीला पर्दाथ मिला कर किशोर के साथ किया दुष्कर्म

शहर निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी से साथ पढ़ने वाले छात्र ने होटल में ले जाकर जन्मदिन के केक में नशा खिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद घर आकर भी कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता इससे गर्भवती हो गई। उसे पेट में दर्द हुआ तो बड़ी बहन ने चेक किया जिसके बाद पता लगा कि किशोरी गर्भवती है।

17 वर्षीय किशोरी के साथ होटल में दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, हिसार: शहर निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी से साथ पढ़ने वाले छात्र ने होटल में ले जाकर जन्मदिन के केक में नशा खिलाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद घर आकर भी कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता इससे गर्भवती हो गई। उसे पेट दर्द हुआ तो बड़ी बहन ने चेक किया, जिसके बाद पता लगा कि किशोरी गर्भवती है। पीड़िता की बहन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी छोटी बहन के पेट में दर्द हो रहा था। उसने कई बार दवा दी, लेकिन आराम नहीं हुआ। शक होने पर उसने प्रेग्नेंसी टेस्ट किया तो पता लगा कि उसकी बहन गर्भवती है। बहन से पूछा तो उसने बताया कि एक लड़का उसके साथ ही 10वीं कक्षा में पढ़ता है। 25 जनवरी को वह लड़का उसे जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी देने के लिए एक होटल में लेकर गया। वहां उसने केक कटवाया और उसे खिलाया, जिससे उसे हल्का नशा होने लगा। वहां आरोपित ने नशे की हालत में उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद एक दिन वह लड़का उनके घर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और उसे पिला दी जिससे उसे नींद आ गई। इसके बाद भी आरोपित ने उसके साथ गलत काम किया। आरोपित ने उसे यह बात किसी का बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, इस कारण उसने यह बात किसी को नही बताई। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

Edited By: Paras Pandey