हरियाणा में कड़ाके की ठंड का कहर जारी, हिसार में तीन डिग्री तक लुढ़का पारा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार। मौसम में परिवर्तन के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। हिसार में ही 3.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने के साथ ही प्रदेश में सुबह और शाम को कोहरे के चलते वाहन चालक परेशान हुए। दिन के समय धूप खिलने से थोड़ी राहत मिली।

मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों भी तापमान के नीचे जाने की उम्मीद जताई है। वहीं मंगलवार को प्रदेश में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड अधिक हो गई है। अत्यधिक ठंड से करनाल में एक व्यक्ति की जान गई है।

हिसार में रविवार को तापमान 7 डिग्री के ऊपर था जो नीचे गिर कर 3.6 डिग्री तक पहुंच गया। मगर नारनौल की रात सबसे ठंडी रही और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों भी तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विज्ञानियों के अनुसार 6 जनवरी को बीच-बीच में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। उत्तर व उत्तरपश्चिमी शीत हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वातावरण में नमी से सुबह और शाम के समय धुंध भी छा सकती है।

कड़ाके की ठंड का कहर जारी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद शुष्क और ठंडी हवाओं के तेजी से नीचे की ओर मैदानी इलाकों में आने के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसी स्थिति तीन-चार दिनों तक रहेगी। दिन में धूप तो निकलेगी, लेकिन दोपहर बाद तापमान में गिरावट जारी रहेगी।