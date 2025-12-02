हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी, तीन डिग्री तक पहुंचा पारा, पांच दिसंबर तक अलर्ट

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में शीत हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। सोमवार को भी हिसार का तापमान नीचे गिरकर 3.5 डिग्री तक पहुंच गया। यह प्रदेश में सबसे कम है।

इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और नारनौल का न्यूनतम तापमान भी पांच डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आने वाले दिनों में शीत हवाएं चलने से रात का तापमान और नीचे जा सकता है।

इसके अलावा सात जिलों में मंगलवार को कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद शामिल हैं। यह कोल्ड वेव पांच दिसंबर तक चलने की संभावना व्यक्त की है, जिससे ठंड बढ़ेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं प्रदेश में चलनी शुरू हुई है।