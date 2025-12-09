हरियाणा में ठंडी हवाओं से छूटी कंपकंपी, आज भी चलेगी शीतलहर, अगले पांच दिन कैसा रहेगा मौसम?

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में दिसंबर माह में अब तब छह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं। विक्षोभ के चलते ठंड के प्रकोप से प्रदेश को बचा हुआ है। जैसे ही सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में प्रवेश करेगा, इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी। प्रदेश में शीत लहर व पाला जमने की स्थिति बनेगी।

इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। बीते करीब पांच दिनों में दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुके हैं। जिससे दिन व रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने के साथ दिन व रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। सोमवार को प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक वृद्धि हुई है।

नारनौल में कितना रहा पारा? हिसार का न्यूनतम तापमान सोमवार को 1.1 डिग्री बढ़कर 7.3 रहा। वहीं नारनौल का तापमान भी बढ़कर 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इसके अलावा रोहतक, अंबाला, सिरसा व करनाल जिलों के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई।

मौसम विज्ञानी डा. चंद्रमोहन के अनुसार उत्तरी हवाएं चलने पर ठंड बढ़ती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी हवाएं गर्मी बढ़ाती है। प्रदेश में लगातार आ रहे कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में वृद्धि हुई है। इससे मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 दिसंबर तक मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। वहीं 9 से 11 दिसंबर तक उत्तर व उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात के तापमान में हल्की गिरावट आएगी। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। 12 दिसंबर से एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 दिसंबर तक आंशिक बादलवाई रहने की संभावना है।