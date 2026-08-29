हरियाणा: बालवाटिका-3 में वर्दी-बस्ते की राशि के लिए बैंक खाता जरूरी, एक सितंबर तक देना होगा ब्यौरा
नन्हे विद्यार्थियों को बालवाटिका-3 में वर्दी, बस्ता और लेखन सामग्री के लिए मिलने वाली सहायता राशि अब सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
HighLights
बालवाटिका-3 छात्रों को वर्दी, बस्ते के लिए सीधी बैंक सहायता
शिक्षा विभाग ने बैंक खाता विवरण 1 सितंबर तक मांगा है
अभिभावकों को बच्चों के खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए
जागरण संवाददाता, हिसार। नन्हे विद्यार्थियों के हाथ में नई वर्दी और बस्ता पहुंचने से पहले अब उनके बैंक खाते की जांच जरूरी हो गई है। बालवाटिका-3 में पढ़ रहे बच्चों को वर्दी, स्कूल बस्ता और लेखन सामग्री के लिए मिलने वाली सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
ऐसे में खाता नहीं होने या बैंक संबंधी विवरण अधूरा रहने पर राशि अटक सकती है। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को एक सितंबर तक विद्यार्थियों का रिकॉर्ड पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूल मुखिया ऐसे बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करेंगे, जिनके खाते अभी नहीं खुले हैं। खाता खुलवाने के बाद उसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। विभाग ने जिलों में रिकॉर्ड दर्ज करने की धीमी गति पर भी चिंता जताई है।
जिन बच्चों के खाते नहीं खुले हैं, उनके अभिभावकों से स्कूल मुखिया संपर्क करेंगे। उन्हें खाता खुलवाने की प्रक्रिया पूरी कराने के साथ बैंक संबंधी विवरण पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
विद्यालयों को बालवाटिका-3 के प्रत्येक विद्यार्थी का परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या और बैंक शाखा का पहचान क्रमांक सहित पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। खाता खुला है तो उसकी जानकारी भी जांचनी होगी।