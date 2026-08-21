'मुझे कई लोगों ने हैरेसमेंट किया...', हरियाणा के हांसी में नगर परिषद कर्मचारी के बेटे ने निगला जहर, वीडियो आया सामने
हांसी में नगर परिषद कर्मचारी के बेटे कर्मवीर उर्फ समीर ने जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसकी हालत गंभीर है।
HighLights
हांसी में युवक ने जहरीला पदार्थ निगला, हालत गंभीर
घटना से पहले सोशल मीडिया पर उत्पीड़न का आरोप लगाया
पुलिस मामले की जांच कर रही है, नोट भी सामने आया
जागरण संवाददाता, हांसी। शहर में शुक्रवार को नगर परिषद कर्मचारी के बेटे कर्मवीर उर्फ समीर की जहरीला पदार्थ निगलने के बाद हालत गंभीर हो गई। घटना से पहले युवक सोशल मीडिया पर लाइव आया और कुछ लोगों पर उसे लगातार परेशान करने, ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे हांसी के नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हिसार रेफर कर दिया।
घटना के बाद युवक का एक कथित नोट भी सामने आया है। इसमें कई लोगों के नाम लिखे होने की बात कही जा रही है। युवक ने आरोप लगाया है कि लेनदेन पूरा होने के बावजूद कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे और उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया लाइव में भी उसने इसी तरह के आरोप लगाए।
कर्मवीर के पिता शमशेर नगर परिषद हांसी में इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-दो के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और मुकदमों में उलझाकर मानसिक दबाव बना रहे हैं।
फिलहाल युवक का उपचार चल रहा है। कथित नोट और वीडियो में लगाए गए आरोपों की सत्यता अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम और आरोपों की जांच कर रही है।