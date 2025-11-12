Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: कोर्ट परिसर में दोस्त से मिलने के बहाने गांजा देने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया नशा

    By Pradeep Duhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:02 PM (IST)

    हांसी में पुलिस ने कोर्ट परिसर में गांजा सप्लाई करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक कोर्ट परिसर में गांजा सप्लाई करने आ रहा है। पुलिस ने जाल बिछाकर युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हांसी: कोर्ट में गांजा सप्लाई करते युवक गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    संवाद सहयोगी, हांसी। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन आइपीएस के दिशा-निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस चौकी अनाज मंडी की टीम ने कोर्ट परिसर में अपने दोस्त से मिलने के बहाने गांजा देने आए युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर भीम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान उमरा गांव निवासी अजय के रूप में हुई है। 10 नवंबर को आरोपित कोर्ट परिसर में अपने दोस्त से मिलने के बहाने पहुंचा था। इसी दौरान वह अपने साथी को 3 ग्राम 12 मिलीग्राम गांजा देने की कोशिश कर रहा था।

    सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद अब आरोपित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आरोपित नशे का सौदा खुद करता था या किसी गिरोह से जुड़ा हुआ है।