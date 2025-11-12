Haryana News: कोर्ट परिसर में दोस्त से मिलने के बहाने गांजा देने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया नशा

संवाद सहयोगी, हांसी। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन आइपीएस के दिशा-निर्देशानुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस चौकी अनाज मंडी की टीम ने कोर्ट परिसर में अपने दोस्त से मिलने के बहाने गांजा देने आए युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया।

चौकी इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर भीम सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान उमरा गांव निवासी अजय के रूप में हुई है। 10 नवंबर को आरोपित कोर्ट परिसर में अपने दोस्त से मिलने के बहाने पहुंचा था। इसी दौरान वह अपने साथी को 3 ग्राम 12 मिलीग्राम गांजा देने की कोशिश कर रहा था।