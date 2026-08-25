हरियाणा में SIR का नोटिस मिला है तो न लें टेंशन, 29 और 30 को दर्ज कराएं दस्तावेज; हर मतदान केंद्र पर बैठेंगे BLO

जागरण संवाददाता, हांसी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआइआर) के दौरान नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं के लिए अब समय पर दस्तावेज जमा करवाना जरूरी है। निर्धारित अवधि में मांगे गए दस्तावेज नहीं देने पर उनके मामलों का निपटारा प्रभावित हो सकता है।

ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने बीएलओ से संपर्क कर दस्तावेज जमा करवाने और दावे-आपत्तियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने को कहा है। वहीं 29 और 30 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोनों दिन बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे और मतदाता सूची से संबंधित दावे-आपत्तियां प्राप्त करने के साथ नए वोट बनाने और मतदाता विवरण में संशोधन के आवेदन भी लेंगे। एसडीएम राजेश खोथ ने बताया कि एसआइआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। इसलिए जिन मतदाताओं को नोटिस मिले हैं, वे इसे नजरअंदाज न करें और निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। वहीं 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे युवा, जिनका अभी मतदाता सूची में नाम नहीं है, वे भी विशेष अभियान के दौरान आवेदन कर सकते हैं।

घर बैठे भी आवेदन, मतदान केंद्र जाना जरूरी नहीं मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के लिए नागरिकों को केवल मतदान केंद्र पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वोटर हेल्पलाइन एप और निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से भी घर बैठे आवेदन किया जा सकता है।

एसडीएम ने बताया कि आनलाइन माध्यम से नए मतदाता बनने, नाम हटाने और मतदाता विवरण में संशोधन से संबंधित आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इससे विशेषकर उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जो किसी कारण से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते।

तीन फार्म, तीन अलग-अलग काम मतदाता सूची से संबंधित अलग-अलग कार्यों के लिए निर्धारित फार्म का प्रयोग किया जाएगा। फार्म-6 नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए है। फार्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है, जबकि फार्म-8 मतदाता के विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए है। बीएलओ भी नागरिकों को सही फार्म और जरूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे।