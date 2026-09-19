हरियाणा के हांसी के गांवों में 1.67 करोड़ के विकास कार्य शुरू, विधायक विनोद भयाना ने दी सौगात

जागरण संवाददाता, हांसी। विधानसभा क्षेत्र के गांवों में खेतों के रास्ते, गलियां और चौपाल बनाने के लिए करीब एक करोड़ 67 लाख रुपये के पांच विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

विधायक विनोद भयाना ने शनिवार को विभिन्न गांवों का दौरा कर तैयार कार्यों का उद्घाटन और नए कामों का शिलान्यास किया। जमावड़ी गांव में 55 लाख रुपये से खेतों का रास्ता और गली पक्की की जाएगी।

गांव में नायक चौपाल का निर्माण भी करवाया जाएगा। ढाणा खुर्द में 41 लाख रुपये से खेतों का रास्ता पक्का करने का काम शुरू किया गया। मेहंदा गांव में 41 लाख रुपये की लागत से तैयार खेत के पक्के रास्ते और एनीपुरा में 10 लाख रुपये से बनी गली का विधायक ने उद्घाटन किया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखने और सभी काम तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, गली और खेतों तक पहुंचने वाले रास्तों से जुड़ी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है।

रास्ते पक्के होने से किसानों को खेतों तक कृषि यंत्र और फसल ले जाने में सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने विकास कार्य शुरू होने पर विधायक का स्वागत कर आभार जताया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे कार्यों की नियमित जांच करवाई जाएगी और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी।

जमावड़ी में नायक चौपाल, ढाणा खुर्द में पक्का होगा रास्ता जमावड़ी में खेतों के रास्ते और गांव की गली पर 55 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके साथ नायक चौपाल का निर्माण भी शुरू करवाया जाएगा। ढाणा खुर्द में 41 लाख रुपये से खेतों का रास्ता पक्का होगा।

कार्यक्रम में एसडीओ मानसिंह, राजपाल यादव, विजय सैनी, श्याम खांडा, पंकज शर्मा, सरपंच अरविंद, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष यादव, सोनू जांगड़ा, रवि अरोड़ा, कैप्टन चंद्रभान, रामकुमार, रामचंद्र नंबरदार, मदन यादव, कर्मबीर और गजेंद्र सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों से ग्रामीणों को काम की प्रगति की जानकारी देने को कहा।