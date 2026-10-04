हांसी में सोने की बालियां झपटने वाला आरोपी गिरफ्तार, नकद भी बरामद

जागरण संवाददाता, हांसी। झांकी के दौरान महिलाओं के कानों से सोने की बालियां झपटने के मामले में किला बाजार पुलिस ने बठिंडा निवासी संजय उर्फ संजू को गिरफ्तार किया है। आरोपित से चार हजार रुपये बरामद किए गए हैं। अदालत ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

सहायक उप निरीक्षक मुनीश कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपित से अन्य बालियों की बरामदगी और वारदात में शामिल साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। उसके खुलासे पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जाएगी। पुलिस इस मामले में पहले मोनू उर्फ अजय और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है।