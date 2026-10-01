हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की मौसी का 104 वर्ष की आयु में निधन, कई दिनों से चल रही थी बीमार
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी शांति देवी का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम ...और पढ़ें
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी शांति देवी का निधन
104 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते अंतिम सांस ली
खरड़ अलीपुर गांव में अंतिम संस्कार, कई नेता हुए शामिल
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी शांति देवी का वीरवार सुबह निधन हो गया। वह 104 वर्ष की थी। पिछले कुछ समय से वह बीमार चल रही थी।
उनका अंतिम संस्कार खरड़ अलीपुर गांव में किया गया। संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के सांसद, विधायक व अनेक नेता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली से दोपहर को सभी कार्यक्रम रद कर हिसार पहुंच गए थे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौसी के पति कैप्टन हीरा सिंह का 1976 में निधन हो गया था। वह अभी अपने भाई रघुबीर श्योकंद के पास रहती थी। शांति देवी काफी समय से बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। वीरवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।
उनके अंतिम संस्कार में सांसद जय प्रकाश, विधायक नरेश सेलवाल, चंद्र प्रकाश, बलवान सिंह दौलतपुरिया, रघुवीर सिंह श्योकंद, धर्मबीर गोयत, बलराम सिंह, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, आशा हुड्डा, पूर्व विधायक प्रेम लता, बजरंग दास गर्ग, पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े भाई इंद्र सिंह हुड्डा और जेपी ज्याणी आदि नेता मौजूद थे।