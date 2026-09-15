हरियाणा: बेटी के शव को दफना चुके थे परिजन, फिर एक कॉल से बदल गया घटनाक्रम; एक दिन बाद कब्र से निकाली लाश

जागरण संवाददाता, हिसार। हांसी के नारनौंद के अंतर्गत गुराना गांव में 18 वर्षीय युवती की मौत के बाद स्वजन ने शव को दफना दिया, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में आई एक सूचना ने अगले ही दिन पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया।

सूचना देने वाले युवक ने युवती की हत्या कर शव दफनाने का आरोप लगाया। इसके बाद सोमवार को पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, चिकित्सकों और एफएसएल टीम की मौजूदगी में कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी नागरिक अस्पताल भेज दिया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट से मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

गांव गुराना निवासी प्रियंका करीब एक सप्ताह पहले बिना बताए घर से चली गई थी और तीन दिन बाद लौट आई। स्वजन के अनुसार वापस आने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। 13 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे वह घर के कमरे में फंदे पर मिली। स्वजन ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद शव को दफना दिया गया। खुद को दीपक बताने वाले एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर कहा कि युवती की हत्या करने के बाद शव दफनाया गया है।