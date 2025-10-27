हिसार में अवैध संबंध के चक्कर में बुजुर्ग की निर्मम हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के गांव मंगाली आकलान में रहने वाले 65 साल के मदनलाल की शनिवार रात को पूनिया पट्टी रोड पर हत्या का मामला सामने आया है। उसकी स्कूटी पास पड़ी मिली और शव के पास वाहन के टायरों के निशान मिले। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि अवैध संबंध को लेकर हत्या की गई है। आजाद नगर थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मदन लाल के पुत्र जयचंद ने बयान में कहा कि मेहनत मजदूरी का काम करता हूं। मेरे पिता मदनलाल सट्टा खाईवाल का काम करता था। मेरा चाचा सरजीत का 1 महिना पहले देहांत हो गया था, जो मेरे चाचा सरजीत की पहले वाली पत्नि मेरी चाची जेठा का भी 18 साल पहले देहांत हो गया था।

जिस पर मेरे चाचा ने रेखा से दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पिता मदन लाल के मेरी चाची रेखा के साथ अवैध सम्बध थे। मेरे चाचा के मरने के बाद मेरा पिता मेरी चाची व उसकी लड़की की देखभाल करता था। उसके घर आता जाता था।

25 अक्टूबर को रात करीब 9.50 बजे मेरा पिता मदन लाल हमारे घर से स्कूटी लेकर मेरी चाची रेखा के घर पूनिया पट्टी रोड़ पर गया था। 10.36 बजे पर मेरे को मेरे चाचा करतार ने फोन करके बताया की आपका पिता मदनलाल पुनिया पट्टी रोड़ पर पड़ा हुआ है स्कूटी भी वही पड़ी हुई है। ज्यादा चोट लगी है।

जिस सुचना पर मैं मेरी घरवाली शशीरानी व लड़का तेजभान पूनिया पट्टी रोड़ मौका पर पंहुचा तो मेरा चाचा करतार भी मौका पर आ गया था। मौका पर मेरा पिता मदन लाल खम्भे के साथ में बेसुध हालात में पड़ा था जिसके सिर व दाई साईड़ माथे पर काफी चोट लगी हुई थी और सिर से खून बह रहा था।