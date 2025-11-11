हिसार: 18 लाख रुपये ना लौटने से दुखी व्यक्ति ने निगला जहर, इलाज के दौरान मौत

संवाद सहयोगी, हांसी। उपमंडल के गांव ढाणी केंदू में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय नरेश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, नरेश कुमार ने सोमवार शाम को जहरीला पदार्थ सेवन किया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे हांसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया जा रहा है।