हिसार: 18 लाख रुपये ना लौटने से दुखी व्यक्ति ने निगला जहर, इलाज के दौरान मौत
हांसी के ढाणी केंदू गांव में नरेश कुमार नामक एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई। मृतक ने गांव के ही एक व्यक्ति को 18 लाख रुपये उधार दिए थे, जो वापस नहीं मिल रहे थे। आर्थिक तनाव के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, हांसी। उपमंडल के गांव ढाणी केंदू में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय नरेश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, नरेश कुमार ने सोमवार शाम को जहरीला पदार्थ सेवन किया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे हांसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर मामला दर्ज किया जा रहा है।
प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि नरेश कुमार ने गांव के ही एक व्यक्ति को करीब 18 लाख रुपये उधार दिए थे, जो लंबे समय से वापस नहीं मिले। इसी आर्थिक तनाव के चलते वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आर्थिक लेन-देन से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया।
