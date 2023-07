पाकिस्तान में बंधक बनाए गए हिंदुओं को रिहा करने की मांग, मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला

पाकिस्तान में सिंध के काशमोरा और घोटकी जिलों में बिगड़ती कानून व्यवस्था व हिंदुओं को बंधक बनाकर जबरन धर्मांतरण किए जाने के खिलाफ राष्ट्र जागरण मंच ने विरोध दर्ज किया है। राष्ट्र जागरण मंच ट्रस्ट के संस्थापक अमरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है।

बराड़ा, संवाद सहयोगी: पाकिस्तान में सिंध के काशमोरा और घोटकी जिलों में बिगड़ती कानून व्यवस्था व हिंदुओं को बंधक बनाकर जबरन धर्मांतरण किए जाने के खिलाफ राष्ट्र जागरण मंच ने विरोध दर्ज किया है। राष्ट्र जागरण मंच ट्रस्ट के संस्थापक अमरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ भारत सरकार ठोस कदम उठाएं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सिंध में संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा कथित तौर पर महिलाओं और बच्चों सहित 30 लोगों को बंधक बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं और बच्चों सहित हिंदू समुदाय के लगभग 30 सदस्यों को कथित तौर पर संगठित आपराधिक गिरोह ने बंधक बना लिया है जिस कारण कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इन गिरोहों ने उच्च श्रेणी के अधिकारों का उपयोग करके समुदाय के पूजा स्थलों पर हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कश्मोर इलाके में कुछ कट्टरपंथियों ने एक मंदिर पर रॉकेट लांचर से हमला किया। कट्टरपंथियों ने मंदिर के साथ लगते घरों को भी अपना निशाना बनाया।

