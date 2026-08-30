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हरियाणा में CNG तीन रुपये तक महंगी, कई जिलों में पुराने दाम पर मिलेगी; करनाल में 91 के पार, चेक करें अपने शहर का रेट

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 06:22 AM (IST)

हरियाणा में सीएनजी की कीमतें एक समान नहीं हैं; कुछ जिलों में शनिवार से दाम बढ़े हैं, जबकि अन्य में ...और पढ़ें

हरियाणा में CNG तीन रुपये तक महंगी। फाइल फोटो

हरियाणा में CNG तीन रुपये तक महंगी। फाइल फोटो

जागरण टीम, हिसार। प्रदेश में सीएनजी के दामों की तस्वीर एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में शनिवार से सीएनजी महंगी हो गई, जबकि कई जिलों में वाहन चालकों को पुराने रेट पर ही गैस मिलेगी। करनाल में सबसे अधिक 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।

यहां सीएनजी का रेट 87.43 रुपये से बढ़कर 91.32 रुपये किलो हो गया। झज्जर में 92.90 से बढ़कर 93.90 रुपये और हिसार व हांसी में 90.90 से बढ़कर 91.90 रुपये किलो रेट हो गया है। इससे इन जिलों में सीएनजी वाहनों से रोजाना सफर करने वालों का खर्च बढ़ेगा।

यमुनानगर में 100 के करीब पहुंची 

पानीपत में सीएनजी 87.50 रुपये किलो पर ही मिल रही है। जिले में 19 फीलिंग स्टेशन हैं और संचालकों के अनुसार नई दर अभी लागू नहीं हुई है। रोहतक में करीब एक महीने से 99.40 रुपये, फतेहाबाद में पिछले चार महीने से 89.39 रुपये और भिवानी में एक महीने से 98.54 रुपये किलो रेट कायम है।

यमुनानगर में 12 पंपों पर 97.50 रुपये किलो सीएनजी मिल रही है। कुरुक्षेत्र में शनिवार को रेट 96.95 रुपये किलो रहा और पिछले एक महीने में बढ़ोतरी नहीं हुई। जींद में भी मई के बाद रेट में कोई वृद्धि नहीं हुई है।