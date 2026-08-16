हांसी में सीएम सैनी ने फहराया तिरंगा, 'विकसित भारत-विकसित हरियाणा' का दिया संदेश

जागरण संवाददाता, हांसी। प्रदेश के 23वें जिले हांसी से स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ का संदेश दिया। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया।

समारोह में बलिदानी परिवारों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल का सम्मान हुआ और नौ स्थानीय युवाओं को रोजगार गारंटी प्रमाणपत्र सौंपे गए। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के जवानों के प्रदर्शन ने समारोह को खास बनाया।



मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन को प्रदेश की विकास यात्रा पर केंद्रित रखा। उन्होंने बताया कि करीब 12 वर्षों में दो लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जबकि पिछले डेढ़ वर्ष में करीब 43 हजार युवाओं को रोजगार मिला।

किसानों के लिए 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उल्लेख किया। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और उद्योग क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी।



हांसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले के प्रशासनिक संचालन के लिए 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। नागरिक अस्पताल को 50 से बढ़ाकर 100 बिस्तर का किया गया है और लोक निर्माण विभाग के नए मंडल व उपमंडल बनाए गए हैं।