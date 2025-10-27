Language
    हिसार में CM सैनी ने दी 462 करोड़ रुपये की सौगात, किन क्षेत्रों में होगा विकास?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:37 AM (IST)

    हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार को 462 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, जलापूर्ति और शहरी विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कई नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार हिसार के विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

    Hero Image

    File Photo

    जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हिसार में विकास और समानता पर बोलते हुए इस विशेष अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें दीं।

    एक ओर नलवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री ने 462 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की घोषणा कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई रफ्तार दी, वहीं दूसरी ओर गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित संत नामदेव महाराज की जयंती पर उनके विचारों को वक्त करते हुए राज्य स्तरीय समारोह में प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया।

    मुख्यमंत्री ने नलवा हलके में भिवानी ड्रेन और रतेरा तलवंडी चैनल की 322 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और जल निकासी की समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी।

    साथ ही 140 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजनाएं शुरू होंगी, जो कृषि को आत्मनिर्भर और पर्यावरण हितैषी बनाएंगी। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों, जल निकासी, पेयजल और शिक्षा संस्थानों के विस्तार से जुड़ी 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी।

    मुख्यमंत्री ने नलवा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के नाम पर प्रवेश द्वार निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के नाम पर नलवा विधानसभा क्षेत्र में एक करोड़ रुपये की लागत से प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा।

    संत नामदेव का जीवन जीवन प्रेम, भक्ति और समानता का प्रतीक जीजेयू में आयोजित संत नामदेव महाराज की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने संत नामदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन प्रेम, भक्ति और समानता का प्रतीक है। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को मिटाकर मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया।

    मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम संत नामदेव महाराज के नाम पर रखा जाएगा और समाज की विभिन्न धर्मशालाओं के रख-रखाव व सोलर पैनल लगाने के लिए 51 लाख रुपये दिए जाएंगे। जीजेयू में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विकास का अर्थ केवल सड़कों और इमारतों से नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक समान अवसर पहुंचाना है।