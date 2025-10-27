हिसार में CM सैनी ने दी 462 करोड़ रुपये की सौगात, किन क्षेत्रों में होगा विकास?

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हिसार में विकास और समानता पर बोलते हुए इस विशेष अवसर पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें दीं। एक ओर नलवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री ने 462 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की घोषणा कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई रफ्तार दी, वहीं दूसरी ओर गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित संत नामदेव महाराज की जयंती पर उनके विचारों को वक्त करते हुए राज्य स्तरीय समारोह में प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने नलवा हलके में भिवानी ड्रेन और रतेरा तलवंडी चैनल की 322 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई और जल निकासी की समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही 140 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजनाएं शुरू होंगी, जो कृषि को आत्मनिर्भर और पर्यावरण हितैषी बनाएंगी। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों, जल निकासी, पेयजल और शिक्षा संस्थानों के विस्तार से जुड़ी 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने नलवा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के नाम पर प्रवेश द्वार निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के नाम पर नलवा विधानसभा क्षेत्र में एक करोड़ रुपये की लागत से प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा।

संत नामदेव का जीवन जीवन प्रेम, भक्ति और समानता का प्रतीक जीजेयू में आयोजित संत नामदेव महाराज की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने संत नामदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन प्रेम, भक्ति और समानता का प्रतीक है। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता को मिटाकर मानवता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया।