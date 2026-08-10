भूपेंद्र हुड्डा के करीबी बजरंग दास गर्ग ने शहरी अध्यक्ष पर से दिया इस्तीफा, हिसार में कांग्रेस को झटका

जागरण संवाददाता, हिसार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी एवं शहरी जिलाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह शहरी प्रधान के पद से खुश नहीं थे। उनकी तरफ से यह इस्तीफा हरियाणा के प्रभारी को भेजा दिया गया है।

वह शहरी जिलाध्यक्ष बनने से पहले प्रभारी रहे बीके हरिप्रसाद को मना कर चुके थे। शहरी जिलाध्यक्ष का पद खाली होने से कांग्रेस की हालात खराब हो सकती है। कारण यह है कि हिसार जिले की कार्यकारिणी पार्टी अभी तक नहीं बना पाई है।

कार्यकर्ता पहले ही उससे निराश चल रहे थे और अब शहरी अध्यक्ष ने भी पद छोड़ दिया है। वहीं सूत्रों की मानें तो उस समय शहरी अध्यक्ष के लिए बजरंग दास गर्ग ने अप्लाई नहीं किया था। कांग्रेस की तरफ से शहरी जिलाध्यक्ष का पद करीब एक साल पहले बजरंग दास गर्ग को दिया गया था। वह उस समय ग्रामीण अध्यक्ष पद की दौड़ में भी थे। पार्टी की तरफ से शहरी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के साथ पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

उसके बाद कई प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन पिछले दिनों पार्टी के वोट चोरी को लेकर हुए कार्यक्रम में मंच संचालन के दौरान बोलने नहीं देने पर शहरी जिलाध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया था। उस समय मंच पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी थे।

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पार्टी की आपसी लड़ाई के बाद दोनों अध्यक्षों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। उसके बाद वह कोई भी कार्यक्रम में साथ नहीं दिखे और अलग-अलग प्रदर्शन किए थे। इसे लेकर कार्यकर्ता भी परेशान थे। उन्हें दोनों अध्यक्ष के प्रदर्शन या कार्यक्रम में अपनी हाजिरी देने पड़ रही थी। वहीं शहरी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजे जाने के बाद अब पार्टी की तरफ से उन्हें मनाने का काम हो सकता है। पार्टी अभी पद को खाली नहीं छोड़ना चाहेगी।

जिला की कार्यकारिणी नहीं हुआ विस्तार कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी का अभी तक विस्तार नहीं हो पाया है। इसे लेकर पहले ही जिलाध्यक्ष परेशान भी चल रहे थे। वह कार्यकर्ताओं को हर रोज कार्यकारिणी के जल्द विस्तार होने की बात कह रहे हैं लेकिन अभी तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां यह विस्तार नहीं हुआ है।