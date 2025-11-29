Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: जल्द बनेंगे सेना के लिए 20 अस्पताल, मनजिंदर सिंह बोले- घर बैठे पहुंचेगी दवाई

    By Amit Dhawan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:11 PM (IST)

    आर्मी कमांडर मनजिंदर सिंह ने कहा कि सेना पूर्व सैनिकों के लिए 20 अस्पताल बनाएगी, जिनमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही दवाइयां मिलेंगी। हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के युवा सेना में अहम योगदान देते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Haryana News: जल्द बनेंगे सेना के लिए 20 अस्पताल।

    जागरण संवाददाता, हिसार। सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए सेना अपने 20 अस्पताल बनाने की योजना बना रहा है। इसमें ओपीडी से लेकर पूरा इलाज मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभी एडमिट होने और आपरेशन करवाने के लिए निजी अस्पताल से टाइ-अप किया हुआ है। इसके साथ ही 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को घर में दवाई मिले इसे लेकर भी व्यवस्था की जा रही है।

    वह भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के अंतर्गत डाट आन टारगेट डिविजन की तरफ से हिसार छावनी में आयोजित पूर्व सैनिकों की रैली में संबोधित करते हुए कही।

    हरियाणा शूरवीरों का प्रदेश

    रैली में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह मौजूद रहे। उनके अलावा सप्त शक्ति आवा की क्षेत्रीय अध्यक्षा बरिंदर जीत कौर तथा डाट आन टारगेट डिविजन के जीओसी मेजर जनरल अमित तलवार उपस्थित रहे।

    पूर्व सैनिकों की रैली में हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक जिले के करीब 1500 भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया।

    आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा शूरवीरों का प्रदेश है। आज के समय में सेना में हरियाणा के बहुत से युवा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश के लिए हरियाणा के युवा बलिदान होने से पीछे नहीं हटते।

    अपना स्किल युवाओं को सिखाएं पूर्व सैनिक

    उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसे लेकर रैली से तीन माह पहले ही सभी से घर-घर जाकर टीम ने संपर्क करना शुरू कर दिया था। करीब डेढ़ लाख पूर्व सैनिकों के खातों को भी एक जगह माइग्रेट किया गया है।

    उनकी समस्याओं को पहले ही दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं के साथ नियमित संचार, बातचीत, सशक्तिकरण, सम्मान और व्यापक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सप्त शक्ति कमान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

    उन्होंने कहा कि पहले जहां 56 दिन में काम हो रहा था उसको अब 14 दिन तक पर लाया गया है। आने वाले समय में समस्या को एक दिन में ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैनिक में अनुशासन, मेलजोल, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। पूर्व सैनिक को चाहिए वह अपने स्किल युवाओं को सिखाए और विकसित भारत में अपना योगदान दें।

    हरियाणा का सेना में अहम योगदान: राव नरबीर

    मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा बेशक छोटा प्रदेश है लेकिन सेना में उसका अहम योगदान है। हमारी धरती के युवा अपने बलिदान से पीछे नहीं हटते हैं। वीर नारी और माताएं अपने लाल को देश की रक्षा के लिए भेजती है।

    उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है और उन्हें आगे बढ़ाया है। इससे पूर्व सैनिकों को काफी लाभ मिल रहे हैं। मंत्री राव नरबीर सिंह ने हर सैनिक और पूर्व सैनिक से जीवन में दो पेड़ लगाने की आह्वान किया ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके।

    बकाया करोड़ रुपये किया जारी

    सेना की तरफ से पूर्व सैनिकों की हर दिक्कत को दूर किया जा रहा है। 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया को जारी कर दिया गया है। 14 से ज्यादा वेटनर्स के लिए सहायता केंद्र खोले गए हैं। साथ ही नमन सेंटर भी खोले जा रहे हैं। पूर्व सैनिक सेवा से आने के बाद नौकरी में जाए इस पर काम चल रहा है।

    पिछले कुछ समय में साउथ वेस्ट कमांड में हजारों पूर्व सैनिकों को नौकरी मिली है। हाल ही में सात हजार से ज्यादा वेटनर्स का साढ़े 47 करोड़ बकाया दिया गया है।

    विशिष्ट सेवा और बलिदान के लिए सम्मान चिह्न किए प्रदान

    रैली में वीर नारियों, वीर माताओं और युद्ध में घायल हुए पूर्व सैनिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा और बलिदान के लिए सम्मान चिह्न प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, विकलांग पूर्व सैनिकों को 13 ई-स्कूटर, सहायक उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान की गईं।

    इस दौरान रिकार्ड आफिसेस, बैंकों, पुलिस, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एवं सरकारी कल्याण एजेंसियों के काम किए गए। मिलिट्री अस्पताल के तत्वावधान में आयोजित एक चिकित्सा शिविर लगाया गया।