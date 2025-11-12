हिसार में चलती एंबुलेंस में महिला की हुई डिलीवरी, बच्ची को जन्म दिया

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के तोशाम रोड पर बालसमंद नहर और सेक्टर 9-11 पुलिस नाके बीच मंगलवार दोपहर बाद चार बजकर दो मिनट पर चलती एंबुलेंस में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई। एंबुलेंस में मौजूद एएमटी राजकुमार ने महिला की डिलीवरी करवाई। महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद दोनों को जच्चा-बच्चा वार्ड में भर्ती करवाया गया। दोनों स्वस्थ है। चिकित्सक और नर्सिंग आफिसर उनकी निगरानी कर रही है।

प्रसव पीड़ा के चलते लेकर आ रहे थे नागरिक अस्पताल एंबुलेंस पर तैनात एएमटी राजकुमार ने बताया कि दोपहर को तीन बजकर 19 मिनट पर एंबुलेंस चालक सतबीर सिसाय के पास काल आई। उनको कहा गया कि तोशाम रोड पर ढाणी सांकरी के पास एक ईंट भट्ठा पर रहने वाली 20 साल की महिला हरिमणी को प्रसव पीड़ा हो रही है। काल आने के बाद चालक के साथ ईंट भट्ठे पर पहुंचे।