विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार
हिसार पुलिस ने नौकरी और विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख रुपये की ठगी के मामले में दिलावर सिंह नामक एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता रवि कुमार के अनुसार, आरोपियों ने सरकारी नौकरी और विदेश भेजने का लालच देकर कई युवकों से पैसे लिोए थे। पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और अब दिलावर से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, हिसार। नौकरी लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करने के मामले सिविल लाइन थाना पुलिस ने जींद जिला के गांव रामकली निवासी दिलावर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपित को पहले गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता विकास ने बताया कि 16 अगस्त 2024 को नौकरी लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर की गई 58 लाख रुपए की ठगी बारे केस दर्ज किया गया था।
मीरकां निवासी रवि कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि आरोपित दिलावर, राकेश कुमार और अन्य ने उसे व उसकी खेल एकेडमी से जुड़े दूसरे युवकों को सरकारी नौकरी तथा विदेश भेजने का झांसा देकर 58 लाख रुपए की ठगी की है।
आरोपितों ने युवकों को उच्च राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए पोस्टमैन व एसएससी (जीडी) जैसी सरकारी नौकरियों और विदेश भेजने का लालच देकर रुपए लिए थे। पुलिस इस मामले में आरोपित राकेश शर्मा को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस ने आरोपित दिलावर को गिरफ्तार किया है।
