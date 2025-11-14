विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख की धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। नौकरी लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करने के मामले सिविल लाइन थाना पुलिस ने जींद जिला के गांव रामकली निवासी दिलावर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपित को पहले गिरफ्तार कर चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता विकास ने बताया कि 16 अगस्त 2024 को नौकरी लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर की गई 58 लाख रुपए की ठगी बारे केस दर्ज किया गया था।

मीरकां निवासी रवि कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि आरोपित दिलावर, राकेश कुमार और अन्य ने उसे व उसकी खेल एकेडमी से जुड़े दूसरे युवकों को सरकारी नौकरी तथा विदेश भेजने का झांसा देकर 58 लाख रुपए की ठगी की है।