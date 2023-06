Accident in Hisar: ट्राले की टक्कर से कैंटर सड़क किनारे पलटा, हादसे में 15 लोग घायल; यूपी जा रहे थे मजदूर

Accident in Hisar हांसी में ट्राले की टक्‍कर से कैंटर सड़क किनारे पलट गया। गाड़ी में 46 मजदूर व उनके बच्चे शामिल थे। कैंटर पलटने से करीब 15 मजदूर घायल हुए है। चीख पुकार सुनने पर राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 व एंबुलेंस को दी। घायलों को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं।

ट्राले की टक्कर से कैंटर सड़क किनारे पलटा, 15 लोग हुए घायल; यूपी जा रहे थे मजदूर

हांसी, संवाद सहयोगी: सिंघवा राघों के पास सुबह करीब चार बजे ट्राले ने मजदूरों से भरी कैंटर को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कैंटर सड़क किनारे पलट गई। गाड़ी में 46 मजदूर व उनके बच्चे शामिल थे। कैंटर पलटने से करीब 15 मजदूर घायल हुए है। चीख पुकार सुनने पर राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 व एंबुलेंस को दी। घायलों को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी मजदूर यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं। साढ़े 31 हजार रुपये में बुक की थी गाड़ी कैंटर के चालक सिरसा निवासी रणजीत ने बताया कि मजदूरों ने हनुमानगढ़ के ट्रांस्पोर्टर से साढ़े 31 हजार रुपये में गाड़ी बुकिंग की थी। सभी मजदूर सूरत गढ़ के समीप स्थित बागड़ी गांव में स्थित ईंट भट्‌टे पर ईंटे बनाने का काम करते थे। मानसून का मौसम शुरू होने के चलते वे काम बंद कर अपने घर मेनपुरी जा रहे थे। सुबह चार बजे जैसे ही कैंटर सिंघवा राघो के पास पहुंची तो एक ट्राले ने ओवरटेक कर कैंटर को टक्कर मार दी। जिसके कारण कैंटर सड़क किनारे जा पलटी। 46 लोग थे सवार जानकारी के अनुसार गाड़ी में कुल 46 लोग सवार थे। जिनमें से 15 बच्चें, 11 महिलाएं व 20 पुरूष सवार थे। गाड़ी पलटने के कारण सभी मजदूरों का सामान भी टूट गया। हादसे में करीब 15 मजदूर घायल हुए है। सभी का हांसी के सरकारी अस्पताल में ईलाज चल रहा है। सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद आरोपित ड्राइवर अपने ट्राले को मौके से लेकर फरार हो गया।

