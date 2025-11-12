Language
    हिसार में मानसिक परेशानी के चलते महिला ने पिया जहर, मौत

    By Suresh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    हिसार के सिवानी बोलान गांव में मानसिक तनाव से जूझ रही 50 वर्षीय बबीता ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बबीता एक सेवानिवृत्त सैनिक की पत्नी थी और गृहणी का काम करती थी।

    हिसार में मानसिक तनाव के चलते महिला ने की आत्महत्या

    जागरण संवाददाता, हिसार। ब्लॉक के गांव सिवानी बोलान में मानसिक परेशानी के चलते 50 साल की महिला बबीता ने जहर पिया लिया। जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। पता चलने पर स्वजनों ने उनको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर अग्रोहा थाना पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।

    पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सेना से सेवानिवृत्त भागीरथ की पत्नी बबीता गृहणि थी। वे काफी समय से मानिसक रूप से परेशान चल रही थी। सोमवार शाम को उसने मानसिक परेशानी के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजनों को पता चलने पर बबीता काे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। जहां पर मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।