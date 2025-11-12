हिसार में मानसिक परेशानी के चलते महिला ने पिया जहर, मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। ब्लॉक के गांव सिवानी बोलान में मानसिक परेशानी के चलते 50 साल की महिला बबीता ने जहर पिया लिया। जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। पता चलने पर स्वजनों ने उनको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर अग्रोहा थाना पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।