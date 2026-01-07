Language
    नशामुक्ति की मीठी शुरुआत, दैनिक जागरण के महाअभियान से जुड़ा पतंजलि परिवार; 500 लोगों को कुल्हड़ में पिलाया गरम दूध

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:11 PM (IST)

    दैनिक जागरण के 'नशा बचाओ मारे के साथ दूध से शक्ति, नशे से मुक्ति' अभियान से पतंजलि परिवार भी जुड़ गया है। हिसार के टाउन पार्क में पतंजलि योग समिति ने ...और पढ़ें

    दैनिक जागरण के महाअभियान से जुड़ा पतंजलि परिवार, 500 लोगों को कुल्हड़ में पिलाया गरम दूध (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग नशे से दूर रहे इसको लेकर मुहीम जोर पकड़ रही है। दैनिक जागरण के तरफ से नए साल पर शुरू किए गए नशा बचाओ मारे के साथ दूध से शक्ति, नशे से मुक्ति अभियान के साथ पतंजलि परिवार भी जुड़ गया है। इस परिवार ने अभियान से जुड़ने के साथ मुहीम ने टाउन पार्क पर 100 लीटर केसर व बादाम युक्त दूध पिलाया।

    शहर के लोगों ने खुश पीने के साथ अभियान के तहत नशे से दूर रहने की शपथ ली।टाउन पार्क के बाहर भव्य स्वागत और पतंजलि योग समिति हिसार की ओर से समिति के सदस्य लोगों को दूध पिलाते हुए लोगों ने जलेबी का भी स्वाद लिया। जागरणदैनिक जागरण की तरफ से प्रदेश में अभियान शुरू करने के साथ ही स्कूली हजारों छात्रों ने नशे से दूर रहनेकी शपथ ली।

    शहर के लोग और संस्थाओं का रुझान साथ मिला और अभियान तेजी से आगे बढ़ा। नए सालकी शुरुआत दूध महोत्सव से हुई। इसी अभियान में पतंजलि परिवार ने जुड़ते हुए टाउन पार्क के मुख्य गेट पर दूध महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान 100 लीटर दूध का वितरण किया। लोगों ने दूध पीने के साथ नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। पतंजलि योगाभ्यास के 31 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

    पतंजलि परिवार ने टाउन पार्क में आए लोगों को केसर व बादाम युक्त दूध पिलाया। साथ में गाय के घी व देशी खांड से बनी जलेबियाँ खिलाईं। मिट्टी के कुल्हड़ में करीब 500 लोगों को दूध पिया।दैनिक जागरण के अभियान शुरू से सहिति, नशे से मुक्ति के तहत टाउन पार्क के बाहर भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति हिसार की ओर से समिति के सदस्य लोगों को दूध पिलाते हुए लोगों ने जलेबी का भी स्वाद लिया।

     

     

     