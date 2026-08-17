हिसार में गली में खड़ी महिला को गाय ने सींग से उठाकर पटका, ICU में भर्ती

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के राजीव नगर की गली चार में रहने वाले पिस्ता देवी को एक बेसहारा गाय ने सींग से उठाकर जमीन पर पटका। पास में खड़ी एक अन्य महिला को भी टक्कर मारी। गाय काफी देर तक जमीन पर पड़ी पिस्ता देवी को अपने पांवों से रौंदती रही।

शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। काफी मशक्कत से महिला को गाय से छुड़वाया। घायल महिला का जिंदल अस्पताल में आइसीयू में उपचार चल रहा है। महिला के कंधे की हड्डी टूट गई और कई पसलियां भी टूट गई। जानकारी के अनुसार राजीव नगर में रहने वाले विक्रम ने बताया कि 15 अगस्त की रात करीब आठ बजे मां पिस्ता देवी गली में घुमने के लिए गई थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ बातचीत करने लगी। इसी दौरान एक गाय वहां पर आई। आते ही गाय ने दोनों को टक्कर मारी।

टक्कर लगने से मेरी मां जमीन पर गिर गई और दूसरी महिला दूसरी तरफ गिर गई। फिर गाय ने मेरी मां को रौंदना शुरू कर दिया अपने सींग में उठाकर पटक दिया। काफी देर तक गाय ऐसा ही करती रही।