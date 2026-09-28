हिसार के होटल ब्लू स्टार में जुआ खेलते पकड़े गए 8 लोग, लाखों रुपये बरामद

जागरण संवाददाता, हिसार। सीआईए पुलिस ने राजगुरु मार्केट स्थित होटल ब्लू स्टार की तीसरी मंजिल पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे आठ लोगों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने मौके से 2 लाख 72 हजार 600 रुपये की जुआ राशि और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। पुलिस ने नकदी व ताश के पत्तों को कब्जे में लेकर साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित किया है।

पुलिस के अनुसार सीआईए टीम को होटल की तीसरी मंजिल पर जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर छापेमारी की तो आठ व्यक्ति ताश के पत्तों पर रुपये दांव पर लगाकर जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया।