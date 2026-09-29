हिसार में कूलर में करंट से 23 वर्षीय युवक की मौत, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

संवाद सहयोगी, बरवाला। सुलखनी गांव में रविवार देर रात करीब 11:30 बजे दर्दनाक हादसे में 23 वर्षीय युवक वीरेंद्र की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र रात को अपने घर में मिट्टी डालने का काम कर रहा था। इसी दौरान कूलर में अचानक करंट दौड़ गया।

बताया जा रहा है कि हादसे के समय वीरेंद्र ने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी थी, जिसके कारण अर्थ मिलने से वह करंट की चपेट में आ गया। परिजन गंभीर हालत में वीरेंद्र को हिसार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हिसार के सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।