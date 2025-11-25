Language
    गीता जयंती के लिए हिसार से कुरुक्षेत्र गईं 142 रोडवेड बसें, यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना

    By Chetan Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:43 PM (IST)

    कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के कारण हिसार से 142 रोडवेज बसें भेजी गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। चंडीगढ़, दिल्ली और अन्य लोकल रूटों पर बसें कम होने से यात्री दिनभर इंतजार करते रहे। निजी बस संचालकों ने इसका फायदा उठाया। रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि बुधवार से बसें नियमित रूप से चलेंगी।

    142 रोडवेज बसें हिसार से कुरुक्षेत्र गई, यात्री परेशान।

    जागरण संवाददाता, हिसार। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती को लेकर दूसरे दिन भी मंगलवार को अतिरिक्त 74 रोडवेज बसें हिसार से रवाना की गई। कुल मिलाकर बीते दो दिनों में हिसार डिपो से कुल 142 रोडवेज बसें और 80 निजी बसें भेजी गई।

    जिस कारण दोनों दिन विभिन्न गंतव्यों पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसका असर हिसार बस स्टैंड पर देखने को मिला। सिर व कंधों पर बैग लिए यात्री अपने गंतव्यों पर जाने के लिए दिनभर बस स्टैंड पर इंतजार करते दिखे। लेकिन बसों की कमी की मार से यात्रियों का दिनभर हाल-बेहाल रहा।

    चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम, यमुनानगर से लेकर लोकल रूट हांसी, बरवाला, नारनौंद, आदमपुर, उकलाना सहित अन्य जगहों पर बसें यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। दूसरी तरफ निजी बस संचालकों ने स्थिति का फायदा उठाया। लंबे से लोकल रूटों पर बसें दौड़ाकर निजी बस चालकों ने चांदी कूटी।

    हिसार डिपो के तमाम बूथों पर सिर्फ निजी बसें दिखी। सर्वाधिक बुरा हाल सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहा। जिसमें महिलाओं व बच्चों को भी रोडवेज बसें न मिलने से परेशानी झेलनी पड़ी। लंबे रूटों पर खासतौर पर यात्रियों को किश्तों में सफर करना पड़ा। जिस कारण वे अपने गंतव्य पर अतिरिक्त एक से डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे।

    कुरुक्षेत्र में गीता जयंती को लेकर हमारी तरफ से 140 से अधिक रोडवेज बसें हिसार से रवाना की थी। जिस कारण बसों की संख्या कम होने से लंबे व लोकल रूट हमारे बाधित रहे। देर रात तक बसें वापिस हिसार पहुंच जाएगी। बुधवार से नियमित समय पर बसें अपने गंतव्यों तक दौड़ेगी। - राहुल मित्तल, रोडवेज महाप्रबंधक, हिसार डिपो