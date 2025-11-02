हरियाणा में बात के लिए किसान परेशान, निगम लाचार; कब निकलेगा समाधान?
पटौदी में हरियाणा बीज विकास निगम केंद्र पर गेहूं के बीज की कमी से किसान परेशान हैं। उन्हें निजी दुकानों से महंगा बीज खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निगम का कहना है कि बीज परीक्षण के लिए भेजा गया है और जल्द ही नया स्टॉक आएगा। कर्मचारी संघ ने अधिकारियों की नीतियों को दोषी ठहराया है। किसानों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।
जागरण संवाददाता, पटौदी। हरियाणा बीज विकास निगम के विक्रय केंद्र पर पिछले चार दिनों से गेहूं के बीज न होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें यही कहा जाता है कि बीज नहीं आया है। हालात यह हैं कि जब निगम की प्रसंस्करण इकाई पटौदी में ही स्थित है, तो किसान बीज के लिए भटकने को क्यों मजबूर हैं?
इस समय गेहूं की बुवाई का समय है, लेकिन बीज न मिलने के कारण किसान निजी दुकानों से बीज खरीदने को मजबूर हैं। सरकारी दर ₹1,200 प्रति क्विंटल की तुलना में यही बीज निजी दुकानों पर ₹1,400 प्रति क्विंटल से अधिक में बिक रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
हरियाणा बीज विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. महाबीर सिंह लखेरा ने बताया कि पटौदी शाखा में तैयार और परीक्षण किया गया बीज बिक चुका है। बीज की अगली खेप परीक्षण के लिए करनाल लैब भेज दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही बिक्री फिर से शुरू होगी। बीज की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। हिसार और टोहाना से जल्द ही नया स्टॉक भेजने का आश्वासन मिला है।
इस बीच, हरियाणा बीज विकास निगम कर्मचारी संघ की पटौदी शाखा के अध्यक्ष ने इसके लिए उच्च अधिकारियों की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग सामग्री मार्च तक भेज दी जानी चाहिए थी, लेकिन अगस्त-सितंबर में भेजी गई, जिससे संकरित बीज तैयार होने में देरी हुई।
उनके संघ ने इस बारे में अधिकारियों को बार-बार चेतावनी दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि हिसार और टोहाना से बीज लाने के लिए परिवहन अनुबंध अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में, किसानों को बीज के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इस बीच, निगम ने अपने बिक्री केंद्र पर बीज स्टॉक में न होने का नोटिस चस्पा कर दिया है।
