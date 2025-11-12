Language
    साउथ सिटी-1 में बिना मंजूरी चल रहा गेस्ट हाउस सील, नियमों की अनदेखी पर DTCP ने की कार्रवाई

    By Gaurav SinglaEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:17 PM (IST)

    गुरुग्राम के साउथ सिटी-1 में DTCP ने बिना मंजूरी के चल रहे एक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। गेस्ट हाउस नियमों का उल्लंघन कर रहा था और पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। 

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। शहर के पाश इलाके साउथ सिटी-एक में नियमों की अनदेखी कर चल रहे एक गेस्ट हाउस काे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी इन्फोर्समेंट ने बुधवार को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे किसी तरह की बाधा नहीं आई।

    साउथ सिटी एक सी-ब्लाक स्थित एक मकान में लंबे समय से बिना विभागीय मंजूरी के गेस्ट हाउस संचालित किया जा रहा था। शिकायतों की जांच के बाद डीटीपीई कार्यालय ने मकान मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग ने रिस्टोरेशन आदेश जारी कर दिए थे।

    इसके बावजूद मालिक ने संचालन जारी रखा। डीटीपीई अमित मधोलिया के निर्देश पर बुधवार को दोबारा टीम मौके पर पहुंची और नियमों के उल्लंघन पर गेस्ट हाउस के कई हिस्सों को सील कर दिया। विभाग ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए साफ किया है कि अवैध निर्माण या उपयोग से जुड़ी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।