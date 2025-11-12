साउथ सिटी-1 में बिना मंजूरी चल रहा गेस्ट हाउस सील, नियमों की अनदेखी पर DTCP ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। शहर के पाश इलाके साउथ सिटी-एक में नियमों की अनदेखी कर चल रहे एक गेस्ट हाउस काे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी इन्फोर्समेंट ने बुधवार को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिससे किसी तरह की बाधा नहीं आई।

साउथ सिटी एक सी-ब्लाक स्थित एक मकान में लंबे समय से बिना विभागीय मंजूरी के गेस्ट हाउस संचालित किया जा रहा था। शिकायतों की जांच के बाद डीटीपीई कार्यालय ने मकान मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभाग ने रिस्टोरेशन आदेश जारी कर दिए थे।