    'तू स्कूल की टॉपर, हम स्कूल के रेस्टिकेट बालक', आवारा युवकों ने Swift से किए खतरनाक स्टंट; VIDEO वायरल

    By Vinay TrivediEdited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:41 AM (IST)

    गुरुग्राम में सोहना रोड पर एक स्विफ्ट कार से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें तीन युवक कार की खिड़कियों से बाहर लटके हुए हैं, जबकि ड्राइवर कार को ग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में कार से स्टंटबाजी का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोमवार रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्विफ्ट कार की खिड़कियों पर तीन युवक लटके हुए हैं और ड्राइवर कार को गोल-गोल घुमा रहा है।

    वीडियो पर डायलॉग लगाया गया है कि तू स्कूल की टॉपर, हम स्कूल के रेस्टिकेट बालक। बताया जाता है कि यह वीडियो सोमवार रात का है। फिलहाल स्टंट करने वाले युवकों की पहचान नहीं हो पाई है।

    पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। यह वीडियो गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित सिग्नेचर ग्लोबल डैक्सिन एक्स फैक्टर सोसाइटी के गेट के बाहर का बताया जा रहा है। युवकों ने स्विफ्ट कार से स्टंट किए।

    WhatsApp Image 2026-01-06 at 11.15.29

    कार से स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल। जागरण

    12 सेकेंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि तीन युवक कार की खिड़कियां खोलकर बाहर लटके हुए हैं। कार चलाने वाला युवक भी खिड़की पर एक हाथ ऊपर कर वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। चौथा युवक इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है।

