नांदेड़ में कृपाण हमले के बाद सुखबीर बादल मेदांता में भर्ती, प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर कर रहे जांच
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को नांदेड़ में कृपाण हमले के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
सुखबीर बादल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती।
नांदेड़ में कृपाण हमले के दौरान हाथ में चोट लगी।
प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर चोट की जांच कर रहे।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष व पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को शुक्रवार शाम मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके हाथ में चोट लगी है।
अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने उनकी जांच शुरू कर दी है। उनके साथ परिवार के सदस्य भी अस्पताल में मौजूद हैं।
सुखबीर सिंह बादल को यह चोट महाराष्ट्र के नांदेड स्थित गुरुद्वारा परिसर में बृहस्पतिवार को हुए हमले के दौरान लगी। वह वहां सेवा में मौजूद थे, तभी एक व्यक्ति ने उन पर कृपाण से हमला करने का प्रयास किया।
हमले के दौरान आई थी हाथ में चोट
हमले के दौरान बादल ने बचाव किया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से हमलावर को काबू कर लिया गया।
नांदेड में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई गई थी। इसके बाद बेहतर चिकित्सकीय जांच और हाथ की चोट के उपचार के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल लाया गया।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार यहां प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ उनकी चोट का आकलन कर रहे हैं। फिलहाल चिकित्सकों की ओर से उनकी आगे की उपचार प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।