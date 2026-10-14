गुरुग्राम में श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का इंजन फेल, 1 घंटे तक परेशान रहे यात्री; कई ट्रेनें प्रभावित

संवाद सहयोगी, पटौदी, (गुरुग्राम)। दिल्ली में तिलक ब्रिज से श्रीगंगानगर जाने वाली ट्रेन संख्या 14728 का इंजन फेल होने से बुधवार रात पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन एक घंटे से अधिक समय तक स्टेशन पर खड़ी रही।

इसके चलते यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई, वहीं अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होने की जानकारी मिली। दूसरा इंजन मंगवाया निर्धारित समय के अनुसार, ट्रेन को रात 8:11 बजे पटौदी रोड स्टेशन पहुंचना था, लेकिन देरी से यह करीब 9:25 बजे स्टेशन पहुंची। पटौदी रोड पर उतरने वाले यात्री तो उतर गए, लेकिन ट्रेन आगे रवाना नहीं हो सकी। बताया गया कि ट्रेन का इंजन फेल हो गया था। इसके बाद दूसरा इंजन मंगवाया गया।