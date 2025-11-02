 साइबर सिटी में सोनू निगम के लाइव कंसर्ट में दीवाने हुए युवा, 'क्या कहूं प्यार में' गाने पर जमकर झूमे

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शनिवार शाम साइबर सिटी में तुम्हारा ही ख़्याल है, क्या कहूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है दीवानों जैसा हाल है तुम्हारा ही ख्याल है’ से संगीतमय शाम की शुरुआत हुई, बेसब्री से अपने चहेते गायक का इंतजार कर रहे दर्शक उमंग में आ गए।

सेक्टर-29 के जिमखाना क्लब में हजारों रंग-बिरंगी लाइट, 25 नामी म्यूजीशियन, संगीतमय माहौल और हजारों दर्शकों के बालीवुड सिंगर सोनू निगम सामने थे। इसके बाद सोनू निगम ने एक के बाद एक कई बालीवुड गीत गाए तो लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सोनू एक गीत पूरा करते तो दर्शक एक और गीत की फरमाइश कर देते थे।



इससे पहले बालीवुड सिंगर सोनू निगम की जानकारी पर शाम से ही उनकी एक झलक पाने के लिए युवा व युवतियों की भीड़ जमा हो गई थी। कंसर्ट में प्रवेश के लिए करीब पांच सौ मीटर लंबी लाइन लगी थी। कंसर्ट शुरू होने से पहले ही पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया था। पुलिस व सुरक्षा कर्मियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।