मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, गुरुग्राम में 57000 से अधिक नाम हटाए; 81 हजार को नोटिस

संवाद सहयोगी, सोहना (गुरुग्राम)। गुरुग्राम के सोहना विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण (एसआइआर) के तहत मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है।

वहीं, पुनर्निरीक्षण के दौरान 57,300 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके, दोहरे और मृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं।

इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 2,45,943 रह गई है। वर्ष 2025 में यह संख्या 3,03,243 थी।

मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बीएलओ और अन्य कर्मचारियों को घर-घर जाकर सत्यापन और नोटिस वितरण का कार्य सौंपा गया है। प्रशासन की ओर से 81,174 मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया है।

70,949 मतदाताओं ने दिए दस्तावेज एसआइआर के दौरान जिन मतदाताओं के विवरण में त्रुटियां अथवा आपत्तिजनक प्रविष्टियां मिलीं, उन्हें नोटिस जारी किए गए। इनमें से 70,949 मतदाताओं ने नोटिस का जवाब देते हुए आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए हैं। वहीं 10,225 नोटिस अभी लंबित हैं।

बीएलओ लंबित नोटिस वाले मतदाताओं के घर पहुंचकर उन्हें नोटिस देने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा कर मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

30 सितंबर तक बनवा सकेंगे नई वोट मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र युवक-युवतियां 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक की आयु एक जुलाई 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है। आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार का फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पते से संबंधित दस्तावेज लगाने होंगे।