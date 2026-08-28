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छह माह से शोपीस बना गुरुग्राम का LPG ATM, 500 से ज्यादा उपभोक्ताओं को योजना दोबारा शुरू होने का इंतजार

By Aditya Raj Edited By: Anup Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 04:37 PM (IST)

सोहना के सेंट्रल पार्क में स्थापित एलपीजी एटीएम पिछले छह माह से बंद पड़ा है, जिससे 500 से अधिक उपभोक्ताओं ...और पढ़ें

गुरुग्राम में लगाई गई एलपीजी वेंडिंग मशीन। जागरण आर्काइव

गुरुग्राम में लगाई गई एलपीजी वेंडिंग मशीन। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. सोहना एलपीजी एटीएम छह माह से निष्क्रिय पड़ा है।

  2. 500 से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया।

  3. कमर्शियल श्रेणी में जाने से रिफिल की कीमतें बढ़ीं।

सतीश राघव, सोहना (सोनीपत)। सेंट्रल पार्क में उपभोक्ताओं को घर के नजदीक आसानी से रसोई गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई एलपीजी एटीएम पिछले छह माह से शोपीस बनी हुई है। सुविधा शुरू होने को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह था।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को खाली 10 किलोग्राम का सिलिंडर लेकर एलपीजी एटीएम पर पहुंचना था और कुछ ही समय में रिफिल सिलिंडर उपलब्ध हो जाना था। करीब 500 लोगों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर योजना में रुचि दिखाई, लेकिन सुविधा पूरी तरह शुरू होने से पहले ही इसकी रफ्तार थम गई।

शुरुआती चरण में करीब 20 उपभोक्ताओं को 10-10 किलोग्राम के दो-दो सिलिंडर के साथ नए कनेक्शन दिए गए थे। इसके बाद कुछ समय तक व्यवस्था चली, लेकिन एटीएम से रिफिल मिलना बंद हो गया। अब इन उपभोक्ताओं को भोंडसी स्थित भारत गैस एजेंसी की ओर से होम डिलीवरी के माध्यम से सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं, नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सैकड़ों लोगों को योजना दोबारा शुरू होने का इंतजार है।

कमर्शियल श्रेणी में जाने से बढ़ी कीमत

उपभोक्ताओं के अनुसार, योजना की शुरुआत में 10 किलोग्राम के सिलिंडर में घरेलू दर पर गैस मिलने की उम्मीद थी। बाद में इन कनेक्शनों के कमर्शियल श्रेणी में चले जाने से रिफिल की कीमत बढ़ गई।

इससे योजना की उपयोगिता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। लोगों का कहना है कि यदि एलपीजी एटीएम नियमित रूप से चलता तो रिफिल के लिए एजेंसी पर निर्भरता कम होती और जरूरत के समय सिलिंडर आसानी से मिल सकता था।

एजेंसी को छह माह पहले किया गया था हैंडओवर

भोंडसी भारत गैस एजेंसी के प्रबंधक वीरेंद्र यादव ने बताया कि बीपीसीएल की ओर से करीब छह माह पहले एलपीजी एटीएम स्थापित कर एजेंसी को हैंडओवर की गई थी। शुरुआत में 10 किलोग्राम के सिलिंडर के लिए नए कनेक्शन जारी किए गए थे, लेकिन बाद में एटीएम से रिफिल की सुविधा बंद हो गई।

सेंट्रल पार्क निवासी नवीन, अर्जुन, देवकी, रवि और रविंदर का कहना है कि एटीएम लगने के बाद उम्मीद जगी थी कि रसोई गैस के लिए एजेंसी या डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब यह मशीन सिर्फ लोगों का ध्यान खींच रही है।

लोगों का सवाल है कि जब 500 से अधिक लोगों ने योजना में रुचि दिखाई थी तो इसे नियमित रूप से शुरू कराने के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं।

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