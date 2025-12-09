कुख्यात अपराधी संदीप लाठिया दिल्ली से गिरफ्तार, हरियाणा के 4 जिलों में दर्ज हैं 11 केस 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने सोमवार रात कुख्यात अपराधी संदीप उर्फ लाठिया को गिरफ्तार किया है। इस पर दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न जिलों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट समेत 11 केस दर्ज हैं। तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली से पकड़ लिया। वह मूल रूप से सोनीपत जिले के लाठ गांव का रहने वाला है। गुरुग्राम जिला कोर्ट ने कुख्यात को भगौड़ा घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई मामलों के पर्दाफाश होने की संभावना है।

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 18 दिसंबर 2022 को गुरुग्राम के सुखराली के सामुदायिक केंद्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में वह अपने साथियों समेत घूम रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपितों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन संदीप मौके का फायदा उठाकर भाग गया था।

साथियों से छह पिस्टल बरामद पुलिस ने उसके साथियों से छह पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए थे। उसी दिन सेक्टर 17/18 थाना में आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। फरार आरोपित संदीप उर्फ लाठिया की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।

इस पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। तकनीकी निगरानी के बाद सोमवार को दिल्ली में उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद सेक्टर 17/18 थाने की टीम ने उसे पकड़ लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि संदीप उर्फ लाठिया कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ सोनीपत, मुरथल, रोहतक, जींद, लाखनमाजरा, भिवानी, दिल्ली के लोधी रोड थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले पहले से दर्ज हैं।