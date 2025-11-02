रैपिडो टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति कर रहा था गांजा तस्करी, गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा
गुरुग्राम पुलिस ने रैपिडो टैक्सी चलाने वाले एक व्यक्ति को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी, जो दिल्ली में रैपिडो के लिए काम करता है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 40 किलो गांजा लेकर गुरुग्राम में डिलीवरी करने आया था। उसे प्रति किलो एक हजार रुपये कमीशन मिलना था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही डकैती का मामला दर्ज है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रैपिडो कंपनी के लिए दिल्ली में टैक्सी चलाने वाला एक व्यक्ति गांजा तस्करी कर रहा था। सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को डीएलएफ फेस एक के मार्बल मार्केट के पास से शनिवार अलसुबह तस्करी करते समय धर दबोचा। उसके पास से कार में 40 किलो गांजा बरामद किया गया।
आरोपित के खिलाफ डकैती के तहत एक केस पानीपत में पहले से ही दर्ज
सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपित की पहचान सोनीपत के योगेश्वर नगर के रहने वाले विक्रम के रूप में की है। पुलिस टीम ने आरोपित के पास से गांजा बरामद होने पर डीएलएफ फेस एक में केस दर्ज कराया। आरोपित से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह दिल्ली में रेपिडो कंपनी में सवारी ढोने का काम करता है।
इसके कब्जे से बरामद किया गया अवैध गांजा यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर गुरुग्राम में डिलीवरी करने आया था। इसे एक हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिलना था। आरोपित के आपराधिक रिकार्ड से पता चला कि इसके खिलाफ डकैती के तहत एक केस पानीपत में पहले से ही दर्ज है। आरोपित को गांजा सप्लाई करने और जिसे डिलीवरी देनी थी, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।