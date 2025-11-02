रैपिडो टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति कर रहा था गांजा तस्करी, गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रैपिडो कंपनी के लिए दिल्ली में टैक्सी चलाने वाला एक व्यक्ति गांजा तस्करी कर रहा था। सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपित को डीएलएफ फेस एक के मार्बल मार्केट के पास से शनिवार अलसुबह तस्करी करते समय धर दबोचा। उसके पास से कार में 40 किलो गांजा बरामद किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित के खिलाफ डकैती के तहत एक केस पानीपत में पहले से ही दर्ज सेक्टर 39 क्राइम ब्रांच ने पकड़े गए आरोपित की पहचान सोनीपत के योगेश्वर नगर के रहने वाले विक्रम के रूप में की है। पुलिस टीम ने आरोपित के पास से गांजा बरामद होने पर डीएलएफ फेस एक में केस दर्ज कराया। आरोपित से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह दिल्ली में रेपिडो कंपनी में सवारी ढोने का काम करता है।