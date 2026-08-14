राव इंद्रजीत के कड़े तेवर: देर से बुलाने पर मंच से ही आयोजकों को सुनाई खरी-खोटी, बढ़ी सियासी सरगरमी

आदित्य राज, गुरुग्राम। राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी ने कार्यक्रम के बीच ही सियासी चर्चाओं को गर्म कर दिया।

समारोह में देर से आमंत्रित किए जाने को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने आयोजकों की मंच से ही जमकर खिंचाई की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यक्रम में आ रहे हैं और उन्हें समय से निमंत्रण तक नहीं दिया गया। उन्होंने इसे पहली बार की घटना न बताते हुए कहा कि पार्टी के लोग उन्हें अपना नहीं समझ रहे हैं।

ऐसा व्यवहार ठीक नहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यदि समारोह में सरकार की भूमिका नहीं होती तो शायद उन्हें बुलाया ही नहीं जाता। उन्होंने आयोजकों को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। राजनीति और संगठन में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तालियां दोनों तरफ से बजनी चाहिए। केवल उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते। स्थानीय सांसद की यह टिप्पणी समारोह में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। मंच पर वरिष्ठता को लेकर भी जताई नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह ने मंच संचालन और भाषण के क्रम को लेकर भी आपत्ति जताई। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि वरिष्ठता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भाषण के बाद उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित करने या प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के बाद उन्हें अवसर देने को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसके बाद कौन भाषण देगा, इसका आयोजकों को ध्यान रखना चाहिए था। समारोह के आयोजन में विशेष भूमिका निभाने वाले महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज पर भी राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीतिक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आपने चुनाव लड़कर देख रखा है और क्या हुआ था, यह सभी जानते हैं। केवल पंजाबी समाज के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव में सभी जातियों के लोग साथ आते हैं, तभी जीत संभव होती है।

खबरें और भी







उन्होंने गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के पुराने राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाबी समाज से चौधरी धर्मबीर गाबा विधायक बने थे। उन्होंने चार चुनाव जीते और उन्हें सभी जातियों के लोगों ने वोट देकर जिताया था। राव इंद्रजीत की इस टिप्पणी को जातीय समीकरणों की राजनीति के बीच व्यापक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।