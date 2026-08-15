राम मेहर सिंह बने गुरुग्राम मंडल के नए खेल उपनिदेशक; प्राइवेट खेल नर्सरियों को दी चेतावनी
गुरुग्राम मंडल के खेल उपनिदेशक (डीडी) के रूप में अर्जुन अवार्डी पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राम मेहर सिंह ने कार्यभार संभाला है।
HighLights
राम मेहर सिंह ने गुरुग्राम मंडल डीडी का कार्यभार संभाला।
पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं।
खेलों को बढ़ावा देने, सरकारी योजनाएं पहुंचाने पर जोर।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल के खेल उपनिदेशक (डीडी) गिर्राज सिंह का तबादला नूंह में हो गया है। उनके स्थान राम मेहर सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला है।
राम मेहर सिंह पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी व अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। राम मेहर इससे पहले पांच जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गुरुग्राम में सेवाएं दे चुके हैं।
इस मौके पर सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सरकार खेलो में खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने पर काम कर रही है और सरकार की योजना को हर खिलाड़ी तक पहुंचाने पर काम किया जाएगा।
निजी खेल नर्सरियों की कमियां सहन नहीं की जाएंगी
सिंह ने कहा कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, महेंद्रगढ़ में विभाग के खेल प्रशिक्षक के सेंटरों पर खेल सामग्री की आवश्यकता को पूरा कराया जाएगा। इन जिलों में प्राइवेट खेल नर्सरियों पर पर सख्ती रखी जाएगी।
जिन्होंने खेल नर्सरी ले रखी है उनके काम में कमियां सहन नहीं की जाएगी। खिलाड़ियों के लिए खेल नर्सरी चलाई गई है और उनपर काम करना होगा। दरअसल गिर्राज सिंह पैरा ओलिंपियन एथलीट रहे हैं और ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित है।
उन्होंने गुरुग्राम एक जनवरी 2022 को कार्यभार संभाला था और इस दौरान खिलाड़ियों से जुड़े रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में खिलाड़ियों की मांग पर कई बार अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों को उपायुक्त के द्वारा खेल सामग्री उपलब्ध कराई।