राम मेहर सिंह बने गुरुग्राम मंडल के नए खेल उपनिदेशक; प्राइवेट खेल नर्सरियों को दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल के खेल उपनिदेशक (डीडी) गिर्राज सिंह का तबादला नूंह में हो गया है। उनके स्थान राम मेहर सिंह ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला है।

राम मेहर सिंह पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी व अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। राम मेहर इससे पहले पांच जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक गुरुग्राम में सेवाएं दे चुके हैं।

इस मौके पर सिंह ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सरकार खेलो में खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने पर काम कर रही है और सरकार की योजना को हर खिलाड़ी तक पहुंचाने पर काम किया जाएगा।

निजी खेल नर्सरियों की कमियां सहन नहीं की जाएंगी सिंह ने कहा कि गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, महेंद्रगढ़ में विभाग के खेल प्रशिक्षक के सेंटरों पर खेल सामग्री की आवश्यकता को पूरा कराया जाएगा। इन जिलों में प्राइवेट खेल नर्सरियों पर पर सख्ती रखी जाएगी।