रक्षाबंधन पर घर जाना हुआ मुश्किल, दिल्ली-गुरुग्राम से UP और बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। रक्षाबंधन के त्योहार के चलते यूपी, बिहार और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सीटें अभी से ही फुल हो गई हैं। कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहे। ऐसे में लखनऊ, गोरखपुर, बिहार और बंगाल की तरफ जाने वाले यात्रियों को जनरल डिब्बों में या फिर बसों का सहारा लेना पड़ेगा।

गुड़गांव रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लिए सीधी ट्रेनें काफी कम संख्या में संचालित होती हैं। इसलिए बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली से अपना रिजर्वेशन कराते हैं। लेकिन दिल्ली से भी संचालित होने वाली अधिकतर ट्रेनों में सीटें फुल हैं।

गुड़गांव से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से यात्री तत्काल टिकट के सहारे घर बैठे हुए हैं। स्टेशन पर ट्रेन आने से 24 घंटे पहले तत्काल टिकट लिया जा सकता है।

रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में यात्रियों के होने से तत्काल टिकट भी आसानी से मिल पाना मुश्किल होगा। ऐसे में लोग ऑनलाइन के साथ ही विंडो टिकट के लिए भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। 26 और 27 अगस्त के बीच चलने वाली ट्रेनों में काफी बुरा हाल है। इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं।