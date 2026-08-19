Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

सोहना-दिल्ली रूट पर सफर होगा सुपरफास्ट, गुरुग्राम के राजीव चौक पर बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर

By Sandeep Kumar Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 07:22 PM (IST)

गुरुग्राम के राजीव चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण को एनएचएआई ने मंजूरी दे दी है, जिससे शहर को बढ़ते यातायात दबाव और जाम से जल्द राहत मिलेगी। मार्च 2027 तक टेंडर जारी होने की संभावना है।

गुरुग्राम में बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर। फोटो: सांकेतिक

गुरुग्राम में बनेगा नया एलिवेटेड कॉरिडोर। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. राजीव चौक फ्लाईओवर को एनएचएआई से मिली मंजूरी

  2. मार्च 2027 तक फ्लाईओवर के लिए टेंडर जारी

  3. शहर में वायु गुणवत्ता और जल प्रबंधन पर भी चर्चा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। राजीव चौक पर लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यहां फ्लाईओवर के निर्माण के लिए अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली से सोहना और सोहना से दिल्ली जाने वाले यातायात को सुगम बनाने के लिए दोनों दिशाओं में सर्विस रोड से एलिवेटेड कारिडोर विकसित किए जाएंगे। परियोजना के लिए मार्च 2027 तक टेंडर जारी किए जाने की संभावना है।

हरियाणा सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जिला समन्वय समिति की 12वीं बैठक में NHAI के अधिकारियों ने परियोजना की जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, फ्लाईओवर बनने के बाद दिल्ली और सोहना के बीच आने-जाने वाले वाहनों को चौराहे पर रुकने की जरूरत कम होगी। इससे राजीव चौक पर लगने वाले जाम में कमी आएगी और यातायात की गति बेहतर होगी।

दूरसंचार विभाग की जमीन का मामला सुलझाया जा रहा

अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से संबंधित दूरसंचार विभाग की जमीन का विषय सुलझाया जा रहा है। इसके बाद निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दी जाए।

राजीव चौक गुरुग्राम के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल है और दिल्ली-सोहना मार्ग के साथ शहर के कई प्रमुख हिस्सों का यातायात यहां से गुजरता है।

मौजूदा एनएमटी काे बंद किया जाएगा

NHAI की ओर से राजीव चौक पर मौजूदा गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधा को बंद करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में इसका पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है और वर्षा के दौरान यहां जलभराव की स्थिति भी बनती है।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे हटाकर इसकी जगह को सड़क में मिलाने का प्रस्ताव है। इससे राजीव चौक के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई बढ़ सकेगी।

दिसंबर तक छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र बनेंगे

बैठक में शहर की वायु गुणवत्ता की निगरानी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में गुरुग्राम में चार वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र संचालित हैं। छह नए केंद्र दिसंबर 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

ये महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क, सेक्टर-29, बसई जल शोधन संयंत्र, ताऊ देवी लाल पार्क सेक्टर-22, एसजीटी विश्वविद्यालय, केआर मंगलम विश्वविद्यालय और स्टारेक्स विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे।

शोधित सीवेज पानी से 14 तालाबों को मिलेगा लाभ

बहरामपुर सीवेज शोधन संयंत्र से मिलने वाले शोधित पानी के दोबारा उपयोग की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि टिकली और गैरतपुर बास तक पाइपलाइन के माध्यम से शोधित पानी पहुंचाया जा रहा है।

इससे तीन तालाबों को टिकली और 11 तालाबों को गैरतपुर बास के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। इस तरह कुल 14 तालाबों के पुनर्जीवन में मदद मिलेगी। पीटीसी भोंडसी के करीब 500 एकड़ क्षेत्र को भी शोधित पानी की आपूर्ति से जोड़ा गया है।

सितंबर तक द्वारका एक्सप्रेसवे-पटौदी कनेक्टिविटी

द्वारका एक्सप्रेसवे से पटौदी की ओर प्रस्तावित सड़क संपर्क की भी समीक्षा हुई। उमंग भारद्वाज चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक सड़क तैयार होकर उपयोग में है। द्वारका एक्सप्रेसवे से कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे तक का हिस्सा सितंबर 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

436 बीघा जमीन पर बढ़ेगी हरियाली

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम को वापस मिली 436 बीघा जमीन का उपयोग शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए करने के निर्देश दिए गए। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के दोनों ओर स्थित यह जमीन प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र में आती है।

एक माह में 32,740 मीट्रिक टन मलबा उठाया

बैठक में निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रबंधन की भी समीक्षा हुई। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि पिछले एक माह में शहर के विभिन्न हिस्सों से 32,740 मीट्रिक टन निर्माण एवं विध्वंस कचरा उठाया गया।

अधिकारियों को ग्रीन बेल्ट से मलबा हटाकर उन्हें दोबारा विकसित करने तथा रात के समय अवैध रूप से मलबा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, चार इमारतें सील

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम की खांडसा मंडी का होगा कायाकल्प, 12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा अत्याधुनिक