क्या दस साल से अधर में लटके घरों का खुलेगा रास्ता? एक्सप्रेसवे टावर्स की अनुमति हरियाणा सरकार ने की रद

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सेक्टर-109 में साढ़े सात एकड़ में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना एक्सप्रेसवे टावर्स के खरीदारों के लिए करीब दस साल बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा ने ओसियन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को दी गई परियोजना की अनुमति रद कर दी है। विभाग के निदेशक अमित खत्री ने हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा आठ के तहत यह आदेश जारी किया।

विभाग के अनुसार परियोजना की अनुमति 16 जून 2016 को भगवान के नाम पर ओसियन सेवन बिल्डटेक के साथ मिलकर दी गई थी। स्वराज सिंह यादव को परियोजना का प्रवर्तक बनाया गया था। अनुमति की अवधि 15 जून 2021 को समाप्त हो गई थी और इसके बाद इसका वैध रूप से नवीनीकरण नहीं कराया गया।

विभाग ने अनुमति की शर्तों और वर्ष 2013 की किफायती आवास नीति का पालन नहीं करने के साथ ही वर्ष 1976 के संबंधित नियमों के उल्लंघन का भी उल्लेख किया है। विभाग के आदेश के अनुसार कई वर्षों के बाद भी परियोजना स्थल पर कोई पर्याप्त निर्माण नहीं हुआ। 6 जुलाई 2026 को हुई संयुक्त जांच में भी मार्च 2025 में हुई पिछली जांच के मुकाबले कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं मिली। आदेश में यह भी कहा गया है कि घर खरीदारों से निर्माण के लिए प्राप्त धन के बड़े स्तर पर दूसरी जगह इस्तेमाल किए जाने की स्थिति सामने आई है। जिन खरीदारों ने भुगतान किया, लेकिन उन्हें रसीद जारी नहीं की गई, उनके भुगतान से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ओसियन सेवन समूह की दो अन्य परियोजनाओं की अनुमतियां भी फरवरी 2023 में निलंबित की गई थीं। इस मामले में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने 31 अगस्त 2025 को प्राथमिकी संख्या 1799 दर्ज की थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2025 में विभाग को पत्र भेजकर अनुमति की शर्तों, रेरा प्रविधानों और घर खरीदारों से लिए गए धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ी जांच की जानकारी दी थी।

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अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग ने नियम 19 के तहत परियोजना को किसी दूसरी संस्था के माध्यम से पूरा कराने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एक्सप्रेसवे टावर्स गुरुग्राम खरीदार एसोसिएशन ने भी 2 मार्च 2026 को विभाग से इसी कार्रवाई की मांग की थी।