    एनएचएआई एक महीने में सभी टोल पर लगाएगा साइनेज, बढ़ेगी वार्षिक पास सुविधा की जागरूकता

    By Aditya Raj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:35 PM (IST)

    भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अगले एक महीने में सभी टोल प्लाजा पर साइनेज लगाएगा। इसका उद्देश्य वार्षिक पास सुविधा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिससे नियमित यात्रियों को टोल टैक्स में छूट मिल सके। एनएचएआई का यह प्रयास यात्रियों की सुविधा के लिए है, जिससे वे आसानी से वार्षिक पास की जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभान्वित हो सकें।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। वार्षिक पास का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सभी टोल प्लाजाओं पर साइनेज लगाएगा।

    इस बारे में एनएचएआई ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किया है। एक महीने के भीतर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड में मासिक पास के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

    एनएचएआई ने अपने हाईवे एवं एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजाओं पर वार्षिक पास (निजी वाहनों के लिए) का प्रविधान किया है। 15 अगस्त से यह सुविधा शुरू की गई है।

    इस सुविधा के शुरू करने से पीछे दो मुख्य कारण है, एक फास्टैग बार-बार रिचार्च कराने के झंझट से छुटकारा दिलाना और दूसरा टोल प्लाजाओं पर ट्रैफिक का दबाव कम करना। वार्षिक पास 200 टोल पार करने पर खत्म होगा या फिर एक साल के लिए मान्य होगा।

    देशभर में 25 लाख से अधिक वार्षिक पास जारी किए गए हैं। एनएचएआई का मानना है कि सुविधा के बारे में अभी भी काफी लोगों को जानकारी नहीं है।

    टोल प्लाजाओं पर बोर्ड पर जानकारी प्रदर्शित करने से तेजी से लोग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। हर व्यक्ति बोर्ड पर प्रदर्शित जानकारी पढ़ सकें इसके लिए अंग्रेजी एवं हिंदी के साथ ही कहीं-कहीं स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में भी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

